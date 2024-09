Mapy Google w Android Auto z cenną nowością. Łatwiej ogarniesz adresy

Mapy Google doczekały się bardzo przydatnej zmiany w wersji na Android Auto. Ogarnianie adresów będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek.

W tym roku Mapy Google w wersji na Android Auto doczekały się zmiany, która pozwoliła użytkownikom na edytowanie ważnych adresów bezpośrednio z menu ustawień. Chodzi między innymi o adres domu czy też miejsce pracy. Teraz Google poszedł o krok dalej i jeszcze bardziej usprawnia nowość.

Mapy Google z cenną nowością

Przede wszystkim Mapy Google w wersji na Android Auto zostały teraz wzbogacone o sugestie adresów. Aplikacja sama zaproponuje dodanie naszego domu lub miejsca pracy na podstawie zebranych danych. Dzięki temu z funkcji skorzystają także osoby, które do tej pory mogły nie wiedzieć o jej istnieniu. Dodanie adresów będzie dużo łatwiejsze, a znacznym stopniu ułatwia to nawigację.

Ale na tym nowości się nie kończą. Kolejna zmiana to możliwość edytowania ważnych adresów bezpośrednio na ekranie samochodu. Nie trzeba w tym celu korzystać z telefonu lub innych urządzeń. W teorii powinno to poprawić bezpieczeństwo, a tak przynajmniej twierdzi Google. Na pewno w wielu sytuacjach może to być wygodniejsze niż sięganie po smartfona.

Zmiany powinny spodobać się użytkownikom Map Google w wersji na Android Auto. Nie są to może wielkie nowości, ale powinny ułatwić obsługę aplikacji.

