Aplikacja pomoże ekskluzywnie ubrać psa. Ceny? Nawet 30 tys. zł

MySize wprowadza oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie doboru rozmiaru odzieży dla zwierząt. Kosztujące 5 miliardów dolarów rozwiązanie, jak twierdzą autorzy, ma zredukować zwroty ubrań i zwiększyć satysfakcję klientów.

MySize to platforma e-commerce i dostawca rozwiązań pomiarowych opartych na sztucznej inteligencji. Jak przekonuje, może zmniejszyć liczbę zwrotów, a co za tym idzie koszty ponoszone przez sklepy. Firmę założył w 2014 roku biznesmen Ronen Luzon, zdaniem którego konsumenci masowo sygnalizowali problemy z decyzją dotyczącą odpowiedniego rozmiaru i zwrotem przedmiotów, które nie pasowały.

Obecnie spółka dostarcza narzędzie, które normalizuje rozmiary ubrań i pomaga konsumentom znaleźć pasujące na nich elementy garderoby w uniwersalnej tabeli rozmiarów. W tym celu opracowano ponoć technologię pomiarową opartą na zaawansowanych algorytmach i najnowocześniejszej technologii. A teraz z dobrodziejstw MySize skorzystają nie tylko ludzie, ale też zwierzęta.

MySizeID dobierze ubranko dla psa albo kota

Niedawno ogłoszono wprowadzenie do oferty rozwiązania MySizeID, służącego do pomiarów i dostosowania ubrań dla zwierząt, w tym kotów i psów. Różnorodność ras, ich rozmiarów i proporcji dla MySize jest impulsem do stworzenia łatwego w użyciu i działającego na telefonie komórkowym rozwiązania pomagającego w wyborze ubioru dla zwierzaka, stwierdzono.

Zgodnie z przewidywaniami rynek odzieży dla zwierząt domowych wzrośnie do około 7 miliardów dolarów do 2028 roku. Wzrost ten spowoduje powiększająca się liczba osób kupujących pupila domowego na całym świecie oraz zauważalna już humanizacja zwierząt. Coraz częstsze traktowanie psa lub kota jako członka rodziny napędza popyt na odzież oraz powoduje powstawanie specjalnych marek dedykowanych zwierzakom, czytamy.

Luksusowe marki dla zwierząt

Wśród znanych marek oferujących odzież dla zwierząt znajdują się Burberry, Moschino z kolekcją Moschino Pets, Prada i Ralph Lauren. Gucci, w 2022 roku zaprezentował całą kolekcję dedykowaną psom i kotom. Stworzona została cała gama ubrań i akcesoriów, takich jak kapelusz za 350 euro, płaszcz za 710 euro, miska za 1400, zestaw misek podróżnych za 3400, a nawet koszyk za 6500 euro.

Christian Louboutin, znany głównie z ekskluzywnego obuwia, oferuje smycze inspirowane jego słynnymi butami, a Louis Vuitton nosidełka dla zwierząt wzorowane na torebkach tej marki.

Podobnie jak dla marek odzieżowych ludzi, priorytetem jest zrównoważony rozwój. Dopasowując idealny rozmiar dla zwierzaka, MySizeID zamierza zmniejszyć liczbę zwrotów i zminimalizować związany z tym wpływ na środowisko. Przynajmniej oficjalnie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evgeniia Shikhaleeva / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne