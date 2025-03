Zaskarżył mandat za parkowanie. Okazuje się, że było warto

Czy parkujący może dostać dodatkową karę za postój w strefie płatnego parkowania, jeśli oznakowanie "parking płatny" ustawiony jest tyłem do kierunku jazdy? Mowa o przypadku, kiedy brakuje także poziomego oznakowania na jezdni. Mieszkaniec Krakowa postanowił raz na zawsze wyjaśnić sprawę i zadbać o swoje prawa oraz portfel. Zgłosił skargę do ZDMK, a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, uznała ją za zasadną.

Co było powodem skargi?

Historia miała miejsce jesienią ubiegłego roku. Mieszkaniec Krakowa zaparkował samochód na jednej z ulic miasta. Po kilku dniach dostał zawiadomienie o opłacie dodatkowej w wysokości 150 złotych, wystawione przez ZDMK. Powodem nałożonego mandatu był brak wniesienia opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania. Kierowca był zaskoczony, bowiem nigdzie nie zauważył żadnych oznaczeń, które by informowały o tego typu płatnościach.

Wnosząc skargę, słusznie zauważył, że znak pionowy D-18 "parking" był odwrócony tyłem do kierunku jazdy, zatem łatwo było udowodnić, że z perspektywy kierowcy był on całkowicie niewidoczny. Ale to nie wszystko, na jezdni nie dopatrzył się żadnego oznakowania poziomego, wyznaczającego miejsca postojowe.