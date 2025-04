Nietypowy atak na Muska i Zuckerberga. Chodzi o przejścia dla pieszych

Nietypowy atak hakerów

Władze Doliny Krzemowej rozpoczęły dochodzenie w tej nietypowej sprawie i wyłączyły póki co funkcję audio na przejściach dla pieszych. Zanim zaczęła ona podszywać się pod miliarderów, odtwarzała jedynie polecenia "idź" i "czekaj".

Co mówiły fałszywe komunikaty?

Wiesz, mówią że pieniądze szczęścia nie dają i... chyba to prawda. Bóg wie, że próbowałem.

Co ciekawe, nadal nie wiadomo kto stworzył tego typu wiadomości i jakim sposobem trafiły one na skrzyżowania. Zespół ekspertów oraz inżynierów bada, w jaki sposób doszło do tego typu manipulacji na przejściach dla pieszych.