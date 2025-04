Wyszukiwarka Google to narzędzie dla starych ludzi. Tych z Facebooka

Exodus młodych z Google'a: Dlaczego 46% pokolenia Z porzuciło tradycyjne wyszukiwarki?

Pokolenie Z dorastało w świecie smartfonów, tabletów i nieograniczonego dostępu do internetu. Dla nich technologia nie jest narzędziem, które trzeba opanować – to naturalne środowisko, w którym funkcjonują od dziecka. Szybko adaptują się do nowych platform i potrafią błyskawicznie odróżnić wartościowe treści od tych mniej wiarygodnych, pokonując pod tym względem podatniejsze na manipulację w sieci starsze pokolenia.

Nie będziecie nam wciskać kitu!

Do tego dochodzi wielkie zaufanie do influencerów — aż 46% młodych ludzi deklaruje, że ufa bardziej influencerom i twórcom internetowym niż tradycyjnym mediom.

Co więcej, młodzi użytkownicy nie tylko omijają tradycyjne wyszukiwarki, ale także coraz częściej wybierają alternatywy – od TikToka po wyszukiwarki skupione na prywatności (DuckDuckGo) czy ekologii (Ecosia). Dodatkowym wyzwaniem jest rosnący sceptycyzm wobec wyników generowanych przez AI oraz coraz większa liczba reklam w wynikach wyszukiwania. Tylko 12% Amerykanów w pełni ufa wynikom wyszukiwarek , a nadmiar sponsorowanych treści dodatkowo zniechęca do korzystania z tych narzędzi.

Co w tej sytuacji może zrobić Google? Raczej niewiele, bowiem pokolenie Z nie jest jedynie biernym odbiorcą treści. To aktywni uczestnicy cyfrowego świata, którzy oczekują autentyczności, transparentności i możliwości szybkiego weryfikowania informacji. Dla marek, mediów i platform oznacza to konieczność radykalnej zmiany podejścia – od SEO, przez podstawowe założenia biznesowe, po komunikację i budowanie zaufania. To także szansa dla narzędzi AI skupionych na weryfikacji faktów, a nie radosnych halucynacjach, z Perplexity na czele.