Action idzie jak burza. Nic dziwnego - do sklepów ciągle są kolejki

Action to ulubiony sklep Polaków, ale nie tylko

Jak czytamy w komunikacie prasowym, sprzedaż netto w pierwszym półroczu wyniosła 7,3 miliardów, co stanowi wzrost o 18 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2024. Wzrost ten miał ścisły związek z otwieraniem nowych placówek tej holenderskiej sieci.

Warto zaznaczyć, że w tym okresie Action otworzył 125 nowych sklepów, zwiększając łączną liczbę lokalizacji do 3043 w 13 krajach Europy. Otworzono sześćsetny sklep w Niemczech (w Bremie), czterysetny sklep w Polsce (w Poznaniu) oraz pierwszy sklep w Szwajcarii.

I choć ten wzrost był nieco wolniejszy niż w 2024 (wówczas sieć powiększyła się o 20 procent), to nadal są powody do radości, bo jest to w dalszym ciągu wzrost imponujący.