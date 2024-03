Allegro Lokalnie: Płać teraz albo spadaj

Od 4 czerwca zmieniają się zasady Allegro Lokalnie. Znika jedna z podstawowych form płatności, a pieniądze mają być natychmiast przekazane do kupującego.

Allegro grzebie w Allegro Lokalnie

Po swego rodzaju zmianie w filozofii działania głównego serwisu Allegro, o czym pisaliśmy wczoraj w tym tekście, firma zabrała się za „usprawnienia w działaniu serwisu” Allegro Lokalnie. Od teraz na Allegro Lokalnie najlepiej przychodzić z pełnym portfelem, bo czasu na gdybanie mamy mniej.

Wylicytowałeś towar? Lepiej miej na to pieniądze, bo czas na płatność skraca się ze 120 do 72 godzin. Wybierasz opcję „kup teraz”? Czas na płatność wynosi zero. Dokładnie tak, nie 120 godzin, nie 72 godziny „po nowemu”, lecz musisz zapłacić za zakup natychmiast. Dla przypomnienia, do tej pory również przy opcji kup teraz nabywca miał 120 godzin na uiszczenie płatności.

Znika też jedna z form płatności

Do tej pory za zakupy na Allegro Lokalnie można było płacić kartą, Blikiem, szybkim przelewem lub przelewem tradycyjnym. Wszystkie te metody będą nadal dostępne do 3 czerwca, a już od 4 czerwca z listy znika przelew tradycyjny.

Oznacza to tyle, że zanim zabierzesz się za zakupy na Allegro Lokalnie, lepiej sprawdź stan swojego konta i w razie potrzeby biegnij do wpłatomatu czy banku. Na poczcie już nie zapłacisz przelewem za zakupy. Choć sam należę do bańki osób, które papierowych pieniędzy właściwie nie oglądają, jest cały ogrom profesji, które opierają się na fizycznym pieniądzu i dla ogromu Polaków usunięcie tej metody płatności może być bardzo uciążliwe.

Można gotówką, ale drożej

Na razie z Allegro Lokalnie nie znika jedna, zapasowa forma rozliczeń, w której wciąż można posługiwać się gotówką. Mowa tutaj o zamówieniach z wybraną opcją płatności przy odbiorze.

Jest to jakieś, kryzysowe, wyjście z sytuacji, ale z racji prowizji dostawcy przesyłki — kosztowniejsze dla kupującego. W przypadku drobnych zakupów ta forma płatności może wręcz zupełnie zniechęcić potencjalnych nabywców. Warto też pamiętać, że nie każdy sprzedający oferuje taką formę rozliczenia.

Chociaż na łamach TELEPOLIS.PL zawsze ciepło witamy nowoczesne formy płatności, nie lubimy, gdy Polacy przekonywani są do nich metodami siłowymi. Według nowych zasad Allegro będzie pewnie miało mniej reklamacji do rozpatrzenia, transakcje będą realizowane też szybciej, ale czy będzie to wygodniejsze dla kupujących — śmiem wątpić.

