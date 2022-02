Windows 11: Chcesz aplikacje z Androida? Musisz spełnić wymagania

Windows 11 wkrótce wprowadzi zapowiadaną obsługę aplikacji z Androida. Ta jednak nie będzie dostępna dla wszystkich. Okazuje się, że trzeba spełnić określone wymagania.

Przy zapowiedzi systemu Windows 11 jedną z najbardziej komentowanych nowości była obsługa aplikacji z Androida. W tym celu Microsoft nawiązał współpracę z Amazonem, który ma własnym sklep z aplikacjami.

Windows 11 — wymagania aplikacji z Androida

Z czasem okazało się, że obsługa aplikacji z Androida nie będzie dostępna na premierę Windowsa 11. Na tego typu funkcję musieliśmy trochę poczekać, ale już jest dostępna na pierwszych komputerach (na razie tylko w USA). Trzeba jednak spełnić określone wymagania, aby móc korzystać z mobilnych aplikacji na swoim komputerze.

Na oficjalnej stronie Microsoft pojawiły się wymagania, jakie trzeba spełnić w przypadku chęci korzystania na Windows 11 z androidowych aplikacji. To między innymi procesor Intel Core i3 8. generacji lub AMD Ryzen 3000, a w przypadku laptopów Qualcomm Snapdragon 8c. Poza tym musisz mieć dysk SSD oraz przynajmniej 8 GB pamięci RAM, chociaż rekomendowane jest aż 16 GB.

Jak widać, aplikacje z Androida mają dość wysokie wymagania na Windowsie 11. Pytanie brzmi — czy jeśli ich nie spełniamy, to w ogóle nie uda się ich uruchomić, czy po prostu będą działać słabo? Stawiałbym na to drugie, ale nie ma co do tego pewności.

Jeśli chcecie na Windows 11 korzystać z aplikacji z Androida, to musicie udać się do Microsoft Store i stamtąd zainstalować Amazon Appstore. Ten, póki co, dostępny jest jedynie w USA.

