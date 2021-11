Google Chrome 96 ze specjalną nowością dla Windows 11

Google wprowadziło nową wersję przeglądarki Chrome, oznaczoną jako 96. W niej pojawiła się nowość przygotowana specjalnie dla użytkowników Windowsa 11.

Google wydało nową wersję swojej przeglądarki Chrome. Edycja oznaczona jako 96 nie wprowadza może zbyt wielu nowości i zmian, ale jedna z nich została przygotowana specjalne z myślą o użytkownikach systemu Windows 11. Dzięki niej Chrome 96 będzie bardziej spójny z nowymi okienkami Microsoftu.

Google Chorme 96 z nowością dla Windows 11

Nową funkcję w Google Chrome 96 zauważył jeden z użytkowników Reddita. Zaktualizowana przeglądarka pozwala na włączenie menu w stylu Windowsa 11 i to ma się pojawiać wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe, jak wynika z opisu. Co ważne, jest to opcja na ten moment eksperymentalna, więc może nie działać w pełni prawidłowo.

Jest też domyślnie wyłączona, więc jeśli chcecie ją przetestować, to musicie w pasku adresu wpisać "chrome://flags/#win11-style-menus" i włączyć odpowiednią opcję. Po jej uruchomieniu menu przeglądarki będzie miało zaokrąglone rogi, pasujące do wyglądu Windowsa 11.

Oprócz tego Chrome 96 wprowadza też poprawki bezpieczeństwa, ale Google nie chwali się, o co dokładnie chodzi. Aktualizacja wydawana jest falami, więc czasami trzeba chwilę poczekać, aż zostanie pobrana na Wasz komputer.

