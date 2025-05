Producent robotaxi ma powody do radości. Dostał zgodę na, którą czekał

Kolejny krok w ekspansji Waymo

Kalifornijska Komisja ds. Usług Publicznych zatwierdziła wniosek firmy o rozszerzenie obszaru świadczenia komercyjnych usług robotaxi . Decyzja ta daje firmie Alphabet możliwość wprowadzenia pojazdów do przewozu pasażerów bez kierowców do jeszcze większej liczby miejscowości na południe od San Francisco. Jest to kolejny gigantyczny krok w ekspansji tego przewoźnika w Stanach Zjednoczonych.

Waymo rozwija się prężnie i trzeba przyznać, że idzie jej bardzo dobrze, póki co. Firma w niedalekiej przyszłości chciałaby także odblokować dostęp do międzynarodowego lotniska w San Francisco. Co prawda, pojazdy Waymo na lotnisku nie będą od razu działały całkowicie autonomicznie — pracownicy będą ręcznie prowadzić pojazdy, aby mapować obszar. Ale zezwolenie, które otrzymało Waymo na mapowanie dróg, to wyraźny sygnał, że wkrótce będzie ono mogło tam działać komercyjnie.