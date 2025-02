Twitch zmienia zasady. O tym musisz wiedzieć

Twitch ma dość dziwne podejście do banów. Czasami karze streamerów, którzy w teorii nie zrobili nic złego albo złamali zasady z nie do końca własnej winy, a jednocześnie potrafi wybaczać skrajne wykroczenia, nie wspominając już o półnagich streamerkach w basenach. Jednak nie o tym miałem pisać. Platforma właśnie zmienia zasady przyznawania ostrzeżeń i związanych z tym zawieszeń oraz banów.

Twitch zmienia zasady

Do tej pory każde, nawet najmniejsze naruszenie zasad pozostało na koncie streamerów na zawsze. Jeśli uzbierało się ich wystarczająco dużo, to otrzymywali oni tymczasowe lub permanentne zawieszenie konta. Twitchu uznał, że nie było to do końca sprawiedliwe, ponieważ nie uwzględniał twórców, którzy wyciągnęli wnioski z popełnionych wcześniej błędów.