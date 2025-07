Tesla zmierza w jednym kierunku. Takich not nie miała od lat

Elon Musk jednak nabroił?

Tesla wygenerowała w ostatnim kwartale obroty na poziomie 22,5 miliarda dolarów. Jest to oczywiście ogromna kwota, jednak już sam zysk netto firmy wyniósł tylko 1,17 miliarda, czyli o 16 procent mniej niż miało to miejsce w tym samym kwartale, poprzedniego roku.

O ile sam obrót na poziomie 22,5 miliarda jest nawet lepszy, niż zapowiedzi Tesli, która planowała go na poziomie 22,3 miliarda, już same wyniki sprzedaży i przychody bezpośrednio z niej płynące są jednym z głównych powodów zaniepokojenia inwestorów.

Tesla ma przed sobą trudny czas

Według analityków, Tesla ma przed sobą bardzo trudny czas. Wszystko za sprawą rządowych dotacji na zakup elektryków. Administracja Trumpa zdecydowała się na ich zniesienie już od września tego roku. A to najprawdopodobniej oznacza, że sprzedaż elektryków w Stanach Zjednoczonych mocno spadnie. Niektórzy eksperci uważają nawet, że to może spowodować utratę całego zysku netto Tesli. Jak już wiemy, w ostatnim kwartale wyniósł on nieco ponad miliard dolarów. Przy wycofaniu dotacji oraz dużym spadku sprzedaży w USA i jednoczesnym zachowaniu sporych kosztów działalności firmy kolejny kwartał może Tesla może zakończyć stratą. To z kolei może bardzo mocno odbić się na cenie akcji firmy i majątku samego Muska.