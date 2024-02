Polacy zapłacą nowy podatek. Nie da się go uniknąć

Rząd na poważnie bierze się za media publiczne. Dla Polaków oznacza to nowy podatek, którego nie da się uniknąć.

Kilkukrotnie pisaliśmy już o propozycjach rządu na wprowadzenie nowego podatku w postaci opłaty audiowizualnej. Ten miałby być pobierany automatycznie, razem z innymi podatkami, więc nie da się go uniknąć. O ile wcześniej były to tylko propozycje, to teraz zyskały formę projektu nowej ustawy o mediach publicznych, która została przygotowana przez zespół na czele z Janem Dworakiem, byłym prezesem TVP — informują Wirtuale Media.

Opłata audiowizualna, czyli nowy podatek

Projekt zakłada, że każdy z nas będzie płacił podatek na rzecz mediów publicznych. Ten będzie pobierany razem z podatkiem PIT, CIT oraz KRUS. Dzięki temu Polacy nie będą nawet musieli pamiętać o wpłatach na rzecz mediów publicznych, ale jednocześnie nie da się ich uniknąć. Tym samym wszyscy dołożymy się do finansowania Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.

Ile wyniesie opłata audiowizualna? Według projektu ma to być 8,30 zł miesięcznie, czyli około 100 zł rocznie. Będzie ona znacznie niższa niż abonament radiowo-telewizyjny, ale dzięki automatycznemu pobieraniu zapłacimy ją wszyscy, więc wpływy będą znacznie wyższe niż dotychczas. Roczne wpływy oszacowano na około 3,5 mln zł. Jednak nie jest powiedziane, że nowy podatek zacznie obowiązywać od razu.

Wiemy, że wprowadzenie tej opłaty spotka się z oporami, nie będzie łatwe. Dlatego przewidujemy 2-3-letni okres przejściowy, gdzie o finansowany będą decydować co roku politycy w debacie budżetowej.

- powiedział Jan Dworak.

Za podział środków ma odpowiadać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Projekt ustawy zakłada, że 10 proc. łącznej puli środków będzie mogła trafić do mediów prywatnych na realizację dzieł o wysokich walorach artystycznych i społecznych.

