Takie urządzenia denerwują mieszkańców. Czas je zlikwidować?

Strefa płatnego parkowania w Andrychowie obejmuje Rynek, plac Mickiewicza i ulicę Legionów. Oczywiście, są też miejsca, gdzie kierowcy mogą zostawić auto za darmo, ale nie zawsze można liczyć, że będą akurat wolne. A kiedy człowiekowi się śpieszy to nawet woli zostawić samochód na parkingu płatnym, byle by nie tracił zbyt wiele czasu na opłacenie miejsca. Ale okazuje się, że wiele parkomatów jest niestety popsutych. Nie działają jak należy przede wszystkim płatności. Kierowcy dostają coraz częściej białej gorączki na samą myśl o korzystaniu z tych urządzeń. A jeśli nie zapłacą, to będzie na nich czekał mandat.