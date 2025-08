Tajemnicza śmierć 20-latki. Miała przyczepione 26 telefonów

Śmierć z 26 telefonami

Do zdarzenia doszło w trakcie podróży autobusem do São Paulo. Jedna z pasażerek, 20-letnia kobieta, w pewnym momencie zaczęła skarżyć się na duszności. Niedługo później doszło do niej do czegoś, co przypominało atak padaczkowy, a później zatrzymania akcji serca.