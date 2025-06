Meta płaci ponad 7 milionów złotych rocznie. Chętnych nadal brak

Doświadczeni specjaliści mają dość korporacyjnej biurokracji

Podobno w ciągu tylko jednego tygodnia trzech pracowników przeszło z Meta do Anthropic - co jest szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę wysokość oferowanego wynagrodzenia. Dane wskazują, że na każde 10,6 pracowników z DeepMind, 8,2 z OpenAI i 2 z Hugging Face, którzy przechodzą do Anthropic, ta ostatnia traci jedynie jedną osobę do każdej z tych firm. Pokazuje to dynamiczny wzrost startupu i jego atrakcyjność w oczach specjalistów z konkurencyjnych laboratoriów AI.