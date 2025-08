Biedronka ostrzega klientów. To będzie falstart

Falstart systemu kaucyjnego

Do wprowadzenia systemu kaucyjnego zobowiązane są wszystkie sklepy o powierzchni co najmniej 200 m2. Mają one obowiązek zbierać od klientów zużyte opakowania plastikowe (do 3 litrów), szklane (do 1,5 litra) oraz metalowe (do 1 litra). Rzecz w tym, że — jak przekonuje Biedronka — nie są na to jeszcze gotowe.