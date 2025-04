Sztuczna inteligencja będzie zarządać reaktorami jądrowymi

Argonne National Laboratory, zarządzane przez Departament Energii USA, zaprezentowało właśnie PRO-AID (Parameter-Free Reasoning Operator for Automated Identification and Diagnosis) - system wykorzystujący sztuczną inteligencję w projektowaniu i funkcjonowaniu elektrowni jądrowych. Ma on wspomagać zarówno nowoczesne, jak i starsze instalacje, dostarczając narzędzia do monitorowania, analizy danych i automatyzacji procesów.