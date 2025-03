Za mało pamięci? Doceniany dysk NVMe 1 TB kupisz dziś w świetnej promocji

Nowe gry są coraz większe. Podobnie jak zdjęcia robione coraz to nowszym aparatem, czy filmy. Dlatego warto co jakiś czas rozszerzyć pamięć. Tak się natomiast składa, że wysokiej klasy nośnik MSI Spatium M450 V1 1TB jest dziś w naprawdę dobrej cenie. Otóż może on być wasz za jedyne 209,99 złotych .

MSI Spatium M450 V1 1TB

Jest to 1 TB nośnik SSD wykonany w technologii 3D NAND i z interfejsem ​​PCI Express 4.0 x4 NVMe. Jeśli chodzi o szybkość tego nośnika, to jest ona bardzo przyjemna. Mowa tu o 3600 MB/s odczytu i 3000 MB/s zapisu. Nie jest to więc nośnik, który będzie kazał nam czekać. Sam dysk jest także bardzo trwały. Jego TBW wynosi 350, co oznacza wiele lat bezawaryjnej pracy w warunkach domowych. Dodatkowo producent daje na niego aż 5 lat gwarancji. A wszystko to za jedyne 209,99 złotych.