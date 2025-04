Z tymi kartami RTX dzieje się coś dziwnego. Producent uspokaja

Gigabyte uspokaja

Użytkownicy kart graficznych Gigabyte Nvidia RTX 50 skarżą się na wyciekającą ciecz , która pojawiła i spływała w stronę złącz PCIe się po miesiącu użytkowania. Naturalnie użytkownicy mieli obawy, że jeśli jest to żel termoprzewodzący , to czy w ogóle później GPU będzie mogło liczyć na jakiekolwiek chłodzenie. Firma Gigabyte właśnie wydała w tej sprawie sprostowanie :

W niektórych, najwcześniej wyprodukowanych partiach Gigabyte GeForce RTX 50 użyto żelu termoprzewodzącego w nieznacznie większej objętości, aby zapewnić adekwatne odprowadzanie ciepła. W wyniku tego zabiegu żel może się bardziej rozciągnąć i potencjalnie oderwać od przeznaczonego w tym celu obszaru. Zjawisko to nie ma jednak żadnego wpływu na wydajność czy żywotność. Przebadaliśmy już tę sprawę i dostosowaliśmy optymalną ilość aplikowanego żelu, tak aby w kolejnych partiach produktu zjawisko to nie miało już miejsca.

Producent potwierdził, że problem ten może wystąpić, ale ma charakter jedynie kosmetyczny. Niedawno karty RTX 50 borykały się z innymi, poważniejszymi problemami - np. pewne ich partie miały okrojoną liczbę ROP-ów, co przekładało się na spadek wydajności do 5 procent. Premierę najnowszej serii kart Nvidii przyćmiły również początkowe problemy ze sterownikami, które skutkowały pojawieniem się czarnego ekranu i kłopoty z wydajnością oraz wyrzucanie gier do systemu operacyjnego.