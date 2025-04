x-kom pozamiatał. Motorola Edge 50 Neo może być Twoja w śmiesznie niskiej cenie

Motorola Edge 50 Neo

Zastosowany wyświetlacz to LTPO P-OLED Full HD+, który może się pochwalić częstotliwością pracy do 120 Hz, oraz jasnością w piku dobijającą do 3000 nitów. Jego sercem jest Mediatek Dimensity 7300, czyli układ wyprodukowany w 4 nm. Wspiera go 12 GB RAM, a na pliki użytkownika przeznaczono 512 GB UFS 2.2, czyli dwa razy więcej, niż ma mój dysk w komputerze. Nie zabrakło także NFC, które pozwala wygodnie płacić za zakupy, ani wodoodporności zgodnej z normą IP68. Jego główny aparat ma 50 Mpix z OIS, a wspiera go 10 Mpix teleobiektyw z trzykrotnym zoom-em optycznym i szerokokątny 13 Mpix. Na pochwałę zasługuje także bateria 4310 mAh. Mimo pozornie niewielkiej pojemności jego energooszczędny procesor i wyświetlacz przekładają się na stosunkowo długą pracę urządzenia. Dodatkowo możemy ją naładować z mocą do 68 W przewodowo i 15 W bezprzewodowo. A wszystko to za jedyne 1249 złotych.