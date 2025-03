To już czwarta edycja tego kultowego głośnika Bluetooth, a dziś jest w promocji

Tu idealnie wpasowuje się JBL Clip 4. Ten naprawdę ładny głośnik Bluetooth waży jedne 239 gramów, czyli pod tym względem jest zbliżony do smartfona. Dodatkowo praktycznie wcale nie zajmuje miejsca. A to dzięki swojemu klipsowi, który pozwala go przypiąć do plecaka, torby, czy paska spodni.