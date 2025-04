Thermomix TM7 już w Polsce. Oto, co musisz wiedzieć

W połowie lutego firma Vorwerk w końcu, po 6 latach od premiery poprzedniego modelu, zaprezentowała Thermomixa TM7. Fani kuchennych robotów doczekali się nowego urządzenia. W tym samym terminie ruszyła też przedsprzedaż, ale dopiero teraz sprzęt trafia do regularnej sprzedaży. Co oferuje?

Thermomix TM7 już w sprzedaży

Firma Vorwerk poinformowała, że Thermomix TM7 w końcu trafia do regularnej sprzedaży. To oznacza, że będzie mógł go kupić każdy, kto będzie ku temu chętny i przy okazji skłonny wydać 6669 zł , bo tyle właśnie robot kosztuje. Tym samym jest droższy od swojego poprzednika o 244 zł. Niby niewiele, ale cena już wcześniej była mocno wygórowana.

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS17 + Maszynka do mielenia BOSCH MUZS6HA + Przystawka do krojenia w kostkę BOSCH MUZS68CC

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS17 + Maszynka do mielenia BOSCH MUZS6HA + Przystawka do krojenia w kostkę BOSCH MUZS68CC

Co nowego oferuje Thermomix TM7? Między innymi wyższą moc 1800 W (1500 W w modeli TM6) oraz szerszy zakres regulacji obrotów od 40 do 10700 na minutę (100-10700 obr./min w TM6). Co prawda główna misa ma taką samą pojemność 2,2 litra, ale już przystawka Varoma wzrosła z 4,7 do 6,8 litrów, co pozwala przygotować większe porcje jedzenia. Producent deklaruje też o 15 proc. niższe zużycie energii.