Ten mały PC zmieścisz w swojej dłoni, albo przykręcisz go do monitora, a dziś jest znacznie tańszy

Kiedy widzę MSI Cubi, to do głowy przychodzi mi kilka scenariuszy. Pierwszym z nich są biura, gdzie stawianie na duże blaszaki mija się z celem. Drugim są osoby, które nie chcą laptopa, ale mają zbyt mało miejsca na PC-ta, a nie są zainteresowane AIO, bo chcą mieć pełny wybór jeśli chodzi o monitor. Trzecim są osoby, które chcą podłączyć na stałe PC do telewizora, tak żeby nie było widać nawet śladu po takiej modyfikacji. A wszystko to w wydajnej kostce za 1999,99 zł.

MSI Cubi

Oczywiście pomysłów na MSI Cubi może być znacznie więcej. Jest to PC o wymiarach 124 × 124 × 53,7 mm, który jest kompatybilny z VESA 75 × 75 i 100 × 100. W środku natomiast znajdziemy układ Intel Core i5-1235U, którego wspiera 8 GB RAM DDR4 3200 MHz. Pamiętajmy jednak, że to PC. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudować RAM do nawet 64 GB. Zwłaszcza że na płycie głównej znajdziemy dodatkowy, wolny slot, a zainstalowane 8 GB nie jest przylutowane. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast nośnik PCIe NVMe 3.0 x4 o rozmiarze 512 GB, który również jest wymienny.