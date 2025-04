Te słuchawki TWS zwykle kosztują 1299 zł, ale dziś mogą być Twoje za 999 zł

Sprzęt

I trzeba to otwarcie przyznać: JBL Tour Pro 3 tonie jest byle jaki sprzęt grający, a bardzo wysoka półka. I to nie tylko pod względem samej jakości dźwięku, ale także i możliwości, które on oferuje. Są to bowiem słuchawki, które podłączycie do wszystkiego: nawet starego odtwarzacza.