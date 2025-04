Te słuchawki to prawdziwe objawienie gamingu. A dziś kupisz je kilkaset złotych taniej, niż chce producent

Słuchawki te skupiają się na jak najlepszym oddaniu dźwięku przestrzennego podczas rozgrywki. Dzięki nim grając, możesz się poczuć tak, jakbyś był w samym centrum akcji . Zawdzięczają to szeregowi technologii, których celem jest oferowanie dźwięku w 360 stopniach . To jednak nie wszystko. Na wyróżnienie zasługuje także ich mikrofon, który tłumi dźwięki z otoczenia. Nie dziwi więc fakt, że producent wycenił je na 949,99 zł. Dziś jednak mogą one być Twoje za 546 zł .

STEELSERIES Arctis Nova 7 Dragon Edition

No dobrze, ale to przecież słuchawki bezprzewodowe. A gracze powinni stawiać raczej na przewodowe z powodu opóźnień protokołu Bluetooth, prawda? No cóż, te słuchawki mają Bluetooth tylko po to, żeby sparować je z naszym smartfonem. Jednak z naszymi konsolami lub PC łącza się za pomocą klucza sprzętowego 2,4 GHz. Nie ma więc typowych dla Bluetooth opóźnień, ani typowych dla kabli ograniczeń. Technologia ta jest kompatybilna zarówno z PC, jak i Xboxem Series X/S i PS5. Na uwagę zasługuje także wbudowana bateria. Ta pozwala na aż 36 godzin gry. A wszystko to za jedyne 546 złotych.