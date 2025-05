Te słuchawki Sony kupisz dziś aż 70 zł taniej. Jest jednak pewna zasada

Mowa tu o Sony WF-C510. Są to wysokiej klasy słuchawki typu TWS, które dbają o jak najwyższą jakość słyszanego dźwięku. A to dzięki technologii DSEE , która wedle zapewnień producenta w pewnym stopniu cofa stary wywołane kompresją odtwarzanych plików. Przy okazji Sony zachwala ich niską wagę. Pojedyncza słuchawka ma zaledwie 4,6 gramów. A wszystko to może być Twoje za 179 zł.

Sony WF-C510

Sama jakość dźwięku i waga to jednak nie wszystko. Liczy się także bateria. Tu natomiast jest lepiej, niż dobrze. Same słuchawki potrafią grać przez 11 godzin bez przerwy. Natomiast etui ładujące wydłuża ten czas dwukrotnie. Mamy więc do czynienia z 22 godzinami odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Wisienką na torcie jest tu natomiast norma IPX4, co oznacza, że nie straszny im lekki deszcz czy pot. A to wszystko za 179 zł.