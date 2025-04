Te słuchawki od JBL kupisz dziś niemal o połowe taniej. Ich bas jest przepotężny

I właśnie na tych podstawowych funkcjach skupiło się JBL podczas projektowania słuchawek Wave Flex. Co prawda znajdziemy w nich funkcję, która ułatwia prowadzenie rozmów bez zdejmowania słuchawek, ale to tyle. Wszystkie pozostałe moce przerobowe poszły w jakość, co jest jak najbardziej odczuwalne. Teraz zaś te słuchawki wycenione na 379 złotych możecie kupić za jedyne 169 złotych .

JBL Wave Flex

Najważniejszym elementem każdych słuchawek jest ich przetwornik. Co do zasady, to im większy, tym łatwiej wycisnąć z niego wysoką jakość dźwięku. Tu mamy prawdziwe monstra, jak na słuchawki TWS, ponieważ przetworniki w JBL Wave Flex mają po 12 mm. Dzięki temu oferują one naprawdę potężny bas. Czas pracy na pojedynczym ładowaniu również zachwyca. Ten przekłada się na aż 8 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu i 32 godziny z uwzględnieniem mocy ukrytej w etui. A wszystko to za jedyne 169 złotych.