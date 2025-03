Te słuchawki mają ANC i wytrzymują nawet 100 godzin na baterii, a dziś są w promocji

Co jednak z osobami, które dużo słuchają muzyki i mają dość, że ich słuchawki potrzebują ładowarki niemal tak samo często, jak ich smartfon? Okazuje się, że istnieje pewne rozwiązanie i to w naprawdę atrakcyjnej cenie 149,99 zł .

Baseus Bowie H1i ANC

Mowa tu o słuchawkach Baseus Bowie H1i ANC, które oferują baterię, która pozwala na aż 100 godzin cieszenia się muzyką na pojedynczym ładowaniu. Chyba, że włączymy ANC — wtedy czas ten spada do wciąż astronomicznych 70 godzin pracy. Słuchawki te ponad to oferują łączność przez Bluetooth 5.3 i wspierają kodeki SBC, AAC i LHDC. Można więc liczyć na naprawdę wysoką jakość dźwięku. Zwłaszcza, że zastosowane w nich 4 mm przetworniki świetnie sobie z tym radzą. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć je do nieco starszego sprzętu za pomocą kabla AUX. A wszystko to za jedyne 149,99 złotych.