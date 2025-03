Te fenomenalne słuchawki od JBL kupisz dziś aż 250 złotych taniej

Porządne słuchawki to wybór na lata. Owszem, można sięgnąć po tańsze rozwiązania, jednak nie zaoferują one tylu zaawansowanych funkcji, ani — co znacznie ważniejsze, tak wysokiej jakości brzmienia. Tak się akurat składa, że słuchawki JBL Live Pro 2 , które zwykle są wycenione na 649,99 złotych , możecie kupić dziś aż 250,99 złotych taniej , czyli za jedyne 399 złotych .

JBL Live Pro 2

Słuchawki te oferują niezwykle wysoką jakość dźwięku. Wszystko to dzięki zastosowaniu w nich olbrzymich, 11-milimetrowych przetworników, które są rzadkością w słuchawkach typowo dousznych. Mimo to oferują one naprawdę długi czas pracy na baterii wynoszący do 10 godzin ciągłego odtwarzania. Ten wydłuża się do 40 godzin dzięki dołączonemu etui. Funkcja Dual Connect sprawia natomiast, że jeśli sparujemy je z naszym smartfonem, oraz komputerem, to podczas korzystania z tego drugiego i tak będziemy mogli odebrać połączenie głosowe ze smartfona. Natomiast ochronę przed potem i lekkim deszczem zapewnia zgodność z normą IPX5. A wszystko to w promocyjnej cenie jedynie 399 złotych.