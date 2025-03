TCL zadziwia nowymi mini-LEDami. Te telewizory mogą zawojować rynek

TCL szturmuje 2025 swoimi najnowszymi miniLEDami

Nowe telewizory TCL klasy wyższej stawiają na technologię miniLED z panelami siódmej generacji. Wyróżniają się one zwiększoną liczbą stref wygaszania ekranu, bo aż do 14112 stref, maksymalną jasnością 6500 cd/m2 oraz 23-bitowym kontrolerem, który może kontrolować tylne podświetlenie aż w 65 tysiącach pośrednich poziomów.

TCL wprowadza najnowszą technologię miniLED do bardziej przystępnych cenowo modeli niż konkurencja. Według producenta, panele miniLED mają 10 proc. więcej efektywności energetycznej, wyższy poziom jednorodności obrazu, 53 proc. wyższą maksymalną jasność oraz praktycznie zerowy input lag. Co więcej, TCL w niektórych modelach wprowadzi matrycę WHVA LCD, która poszerza kąty widzenia.

Następnym z modeli premium jest C9K, który wyróżnia się 5148 strefami wygaszania i maks. jasnością na poziomie 6000 cd/m2. Jego bardziej przystępnym cenowo kuzynem jest model C8K z 4000 strefami wygaszania (jest to dwa razy więcej niż jego poprzednik C855) i maksimum jasności rzędu 5000 cd/m2. Zarówno C9K, jak i C8K mają wspomniane wyżej matryce WHVA LCD i są dostępne w wersjach od 65 do 98 cali (98" tylko w modelu C8K), a liczba stref zależy od calażu.

C7K to model ze średniej półki, a C6K to najprzystępniejszy z całego portfolio miniLED firmy. Obydwa modele również używają najnowszej technologii miniLED, ale już ze zdecydowanie mniejszą liczbą stref wygaszania (od 180 do 512 w C6K i od 336 do 2880 w C7K). Co ciekawe, obydwa modele są w stanie wyświetlić obraz w 4K i 144 Hz albo 288 Hz w 1440p.