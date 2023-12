NVIDIA zwariowała? Nadciągają nowe GeForce RTX 3000

NVIDIA chce by do sklepów trafiły tanie karty graficzne. Nie chodzi jednak o modele z najnowszej generacji, a sprawdzonego już GeForce RTX 3060.

Najnowsze generacje konsumenckich kart graficznych to AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. Oferują one spory skok wydajności w grach i programach, zwłaszcza w przypadku technologii ray tracingu. Niestety w porównaniu do starszych generacji są one znacznie droższe.

NVIDIA próbuje przekonać AiB do produkcji tanich modeli

Nikogo więc nie powinno dziwić, że wiele osób jest bardziej zainteresowanych starszymi i tańszymi konstrukcjami oraz modelami używanymi z rynku wtórnego. Wygląda na to, że zauważyli to Zieloni.

Zgodnie z doniesieniami chińskiego Board Channels, NVIDIA nadal produkuje i dostarcza partnerom rdzenie dla kart graficznych GeForce RTX 3060. Co więcej producenci zachęcają partnerów do wydawania tańszych modeli. Celem amerykanów jest zaoferowanie karty z 12 GB pamięci VRAM w cenie poniżej 1125 złotych.

Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że model z tej generacji - GeForce RTX 4060 - posiada w wersji podstawowej tylko 8 GB pamięci VRAM, a wariant 16 GB jest znacznie droższy od GeForce RTX 3060. Dodatkowo sama produkcja GPU starszego typu u Samsunga jest podobno aktualnie bardzo opłacalna.

Pierwszym producentem, który skusił się na ofertę NVIDII jest nieobecna na naszym rynku firma ONDA. Chińczycy wydali już model z prostym układem chłodzenia wyposażonym w dwa wentylatory i pozbawionym podświetlenia RGB LED w sugerowanej cenie 1899 RMB, czyli około 1069 PLN.

Źródło zdjęć: Onda, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Board Channels, ITHome, VideoCardz, oprac. własne