Szukasz wyjątkowych słuchawek? Te nie tylko mają ANC, ale także magnetyczny wyświetlacz dotykowy

Siindoo JH-ANC930Plus

Słuchawki te według opinii nabywców oferują bardzo dobrą jakość dźwięku. Nie zabrakło także ANC, które również przyzwoicie wycisza otoczenie. Jednak tym, co przykuwa największą uwagę, jest odczepiany ekran. Pozwala on na sterowanie muzyką, odbieranie połączeń, czy zmianę ustawień słuchawek. A to wszystko bez sięgania po smartfona. Same słuchawki są konstrukcją hybrydową. Pozwalają one zarówno na łączność po Bluetooth 5.3, jak i oferują złącze AUX. Ich wbudowana bateria pozwala natomiast na około 66 godzin ciągłej pracy i 40 godzin słuchania muzyki z włączonym ANC. A wszystko to za jedyne 167,03 zł.