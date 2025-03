Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 100 złotych, a dziś kupisz go za 20 zł

SBS Work Line TESMHEADPHBTK

Słuchawki te to konstrukcja nauszna. Co za tym idzie, oferują one znacznie większe przetworniki, od słuchawek TWS. Zwykle przekłada się to na wyższą jakość dźwięku w danym segmencie cenowym. Tutaj mamy także mikrofon na wysięgniku, co ma olbrzymi wpływ na to, jak dobrze słyszy nas rozmówca. SBS Work Line TESMHEADPHBTK pozwalają na łączność bezprzewodową za pomocą Bluetooth, oraz przewodową dzięki obecności złącza AUX. A wszystko to za jedyne 19.99 złotych.