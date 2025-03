Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt był za 100 zł, a dziś kupicie go za 30 zł

A dokładniej słuchawki JAZ Samba. Ich standardowa cena wynosi 99,99 złotych . Biorąc pod uwagę ich konstrukcję, to możemy się spodziewać wyższej jakości dźwięku, niż w przypadku słuchawek TWS. Wynika to z większych fizycznych wymiarów przetworników . Oczywiście nie oznacza to, że słuchawki TWS z wyższej półki będą grały gorzej. Jednak te z podobną wyceną najprawdopodobniej nie będą miały nawet startu do JAZ Samba. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę promocyjną cenę.

JAZ Samba

Na pochwałę zasługuje także czas pracy urządzenia na baterii. Ten wynosi do 10 godzin. Czy słuchawki te mają więc jakieś wady? No cóż, dwie. Pierwszą z nich jest już nieco leciwy protokół Bluetooth 4.2. Nie wpływa to jednak realnie na samo odtwarzanie muzyki. Większym problemem jest obecność portu microUSB, zamiast USB-C. Biorąc jednak pod uwagę, że kosztują one w promocji jedyne 29,99 złotych, to można na niego przymknąć oko.