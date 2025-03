Świetne słuchawki nauszne kupisz dziś za pół ceny

Może brzmi to mało intuicyjnie, ale przyzwoite słuchawki nauszne są zwykle znacznie tańsze od podobnie grających słuchawek TWS. Mogłoby się wydawać, że większe urządzenie powinno być droższe, jednak nie w tym wypadku. Wynika to z prostego faktu: większe przetworniki oferują lepszą jakość dźwięku. To nie znaczy, że tanie słuchawki nauszne będą lepsze od wszystkich słuchawek TWS. Po prostu będą wygrywały w konkretnej półce cenowej.