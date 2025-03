Słuchawki w tubce kupisz dziś za 9,99 zł. To o aż 40 zł taniej

Oczywiście słuchawki w tubce, czyli SBS Brush to... zwykłe słuchawki. Nie wyciska się ich z tubki. Ta jest po prostu zabawnym etui i niczym więcej. Chroni za to słuchawki przed poplątaniem się, co już jest dużym plusem. Dodatkowo wygląda to dość zabawnie i abstrakcyjnie. Tym samym słuchawki w tubce mogą być świetnym pomysłem na skromny upominek, który przy okazji jest także użyteczny. A dziś kosztuje jedyne 9,99 złotych.