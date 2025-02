Słuchawki Beats Studio3 kupisz dziś za pół ceny

Jest to niezwykle interesująca promocja zwłaszcza dla właścicieli iPhone. A to dlatego, że marka Beats należy obecnie do Apple. Z tego też względu komunikacja między tymi słuchawkami, a urządzeniami z logo nadgryzionego jabłuszka odbywa się za pomocą dedykowanego chipu, co zwiększa jakość i stabilność połączenia.