Samsungowe nowości na koniec roku: projektory, głośnik i telewizory

Samsung nie zwalnia tempa i jeszcze przed targami CES 2025 ujawnia swoje najnowsze produkty. Na polskim rynku debiutują innowacyjne projektory do kina domowego The Premiere, designerski głośnik Music Frame w limitowanej edycji Wicked oraz luksusowe telewizory Micro LED w nowych rozmiarach.

The Premiere: kino domowe wkracza na nowy poziom

Nowoczesne projektory krótkiego rzutu The Premiere, dostępne w dwóch wersjach (9 i 7), wykorzystują zaawansowaną technologię laserową, by przenieść kinowe doznania do Twojego salonu. Model The Premiere 9, wyposażony w Technologię Potrójnego Lasera, ma zachwycać precyzyjnym odwzorowaniem kolorów i imponującą jasnością. Oba modele oferują rozdzielczość 4K i ultrakrótki rzut, umożliwiając projekcję obrazu na ekranach o przekątnej nawet 130 cali.

Jak informuje producent, projektory The Premiere gwarantują realistyczny obraz dzięki szerokiemu zakresowi kolorów (154% pokrycia przestrzeni DCI-P3 w modelu The Premiere 9) i obsłudze standardu HDR10+. Funkcja AI Upscaling udoskonala jakość obrazu do rozdzielczości 4K, a Vision Booster automatycznie dostosowuje jasność i kontrast do warunków oświetleniowych. Wbudowane głośniki z technologią Dolby Atmos z kolei mają zapewnić przestrzenny dźwięk, który potęguje kinowe doznania.

W sklepie internetowym Samsunga projektor The Premiere LSP9T kosztuje 19999 zł, natomiast za model The Premiere LSP7T trzeba zapłacić 9999 zł.

Music Frame Wicked Edition: połączenie designu i funkcjonalności

Z okazji premiery musicalu "Wicked", Samsung prezentuje limitowaną edycję głośnika Music Frame. Wicked Edition to połączenie eleganckiego designu i wysokiej jakości dźwięku. Głośnik zawiera fotoramkę inspirowaną filmem, trzy karty ze zdjęciami postaci oraz ekskluzywne zdjęcie.

Music Frame można łatwo spersonalizować, umieszczając w nim własne zdjęcie. Smukła konstrukcja i dyskretny uchwyt ścienny sprawiają, że głośnik może się idealnie wkomponować w każde wnętrze. Technologia Wide Sweet Spot ma zagwarantować harmonijne i czyste brzmienie, a łatwa obsługa poprzez Wi-Fi lub Bluetooth umożliwia szybkie przesyłanie muzyki.

Samsung Music Frame kosztuje na samsung.com 1579 zł.

Micro LED: luksusowy obraz w nowych rozmiarach

Samsung rozszerza ofertę telewizorów Micro LED o cztery nowe rozmiary: 114 cali, 101 cali, 89 cali i 76 cali. Te luksusowe ekrany oferują imponującą jakość obrazu dzięki diodom LED o wielkości mniejszej niż ludzki włos. Każdy piksel składa się z trzech niezależnych diod (RGB), co zapewnia nasycone, naturalne barwy. Sztuczna inteligencja analizuje i kontroluje każde emitowane światło, gwarantując doskonałą jakość obrazu. Minimalistyczny design bez widocznych ramek sprawia, że ekran wydaje się unosić w przestrzeni.

A oto ceny najnowszych telewizorów Micro LED Samsunga:

model 114MS1C (114 cali) – 649 999 zł ,

, model 101MS1C (101 cali) – 569 999 zł ,

, model 89MS1C (89 cali) – 499 999 zł ,

, model 76MS1C (76 cali) – 399 999 zł.

Nowe produkty Samsunga to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie najwyższą jakość obrazu i dźwięku, innowacyjne technologie oraz elegancki design.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung