Samsung Galaxy Tab Active5 Pro: pancerny tablet do zadań specjalnych

Wytrzymałość, na której można polegać

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro został zbudowany, by przetrwać tam, gdzie zwykłe tablety dawno by się poddały. Jego odporność potwierdza certyfikat MIL-STD-810H, gwarantujący wytrzymałość na upadki, ekstremalne temperatury i wibracje. Dodatkowo, urządzenie spełnia normę IP68, co oznacza ochronę przed wodą i pyłem – przypadkowe zachlapanie czy nawet krótkotrwałe zanurzenie nie stanowią problemu.

Ekran chroniony jest przez wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass Victus+, a cała konstrukcja została przetestowana pod kątem odporności na popularne środki dezynfekcyjne, co jest kluczowe w środowiskach wymagających częstego czyszczenia. Samsung zadbał również o praktyczność – zwiększona czułość na dotyk pozwala obsługiwać tablet nawet w kompatybilnych rękawiczkach. Dołączony do zestawu rysik S Pen, również o klasie odporności IP68, jest nieocenionym narzędziem do sporządzania notatek, podpisywania dokumentów czy wprowadzania danych bezpośrednio w terenie.

Moc i obraz dla nieprzerwanej pracy

Sercem tabletu jest układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm), wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej, z możliwością rozszerzenia kartą microSD do 2 TB. Taka konfiguracja ma zapewnić płynną pracę nawet z wymagającymi aplikacjami biznesowymi.

Wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości WUXGA (16:10) oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, co przekłada się na płynność obrazu. Kluczową funkcją jest Vision Booster, który poprawia widoczność w jasnym otoczeniu, podnosząc jasność ekranu do 600 nitów (wzrost z 480 nitów w poprzednim modelu). Dzięki temu praca w pełnym słońcu ma być znacznie bardziej komfortowa.

Energia i łączność bez kompromisów

Jednym z największych atutów Galaxy Tab Active5 Pro jest jego system zasilania. Potężny, wymienny akumulator o pojemności 10100 mAh zapewnia długi czas pracy. Unikalną funkcją jest Dual Hot-Swap – tablet ma miejsce na dwa niezależne akumulatory, co pozwala na wymianę jednego z nich na naładowany bez przerywania pracy urządzenia. Co więcej, tablet może działać w trybie bez akumulatora, czerpiąc energię bezpośrednio ze źródła zewnętrznego (np. w pojeździe, kiosku samoobsługowym) za pomocą złącza POGO lub USB-C. Złącza POGO umożliwiają również wygodne ładowanie w stacjach dokujących.

Tablet zapewnia stałą łączność dzięki obsłudze 5G i Wi-Fi 6E oraz możliwości korzystania z dwóch kart SIM (nanoSIM + eSIM). Praktycznym dodatkiem jest przedni moduł NFC, który ułatwia uwierzytelnianie, śledzenie zasobów czy wykorzystanie tabletu jako mobilnego terminala płatniczego (mPOS) w handlu czy gastronomii.

Inteligentne funkcje i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Galaxy Tab Active5 Pro został wyposażony w szereg inteligentnych funkcji, znanych z innych urządzeń Galaxy, takich jak Circle to Search with Google, Object Eraser czy Read Aloud, które usprawniają codzienne zadania. Możliwość pracy w trybie Samsung DeX pozwala przekształcić tablet w narzędzie przypominające komputer stacjonarny po podłączeniu do zewnętrznego monitora. Programowalny przycisk Active Key umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji lub aplikacji.

Kluczowym elementem jest zaawansowana platforma bezpieczeństwa Samsung Knox. Sprzętowy moduł Knox Vault chroni najbardziej wrażliwe dane, a dodatkowe mechanizmy, takie jak ochrona jądra systemu w czasie rzeczywistym, zapewniają kompleksową ochronę na poziomie korporacyjnym.

Dostępność