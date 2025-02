Galaxy S25 bez pamięci Samsunga. Koreańczycy kupili je od konkurencji

Problemy Samsunga z produkcją chipów

Rok 2024 nie był łaskawy dla działu półprzewodników Samsunga. Problemy z procesem 3 nm uniemożliwiły rozpoczęcie masowej produkcji układu Exynos 2500 , zmuszając firmę do zastosowania Snapdragona 8 Gen 3 Elite we wszystkich modelach Galaxy S25 , a nie tylko w wersji Ultra.

Jednocześnie pojawiły się kłopoty z produkcją własnych pamięci RAM i UFS 4.0 . Choć nie wystąpiły problemy z niską wydajnością produkcji, Samsung uznał, że jego chipy zużywają zbyt dużo energii w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Dlatego smartfonach z serii Galaxy S25 zamiast własnych układów firma postawiła na energooszczędne pamięci LPDDR5X i UFS 4.0 Microna .

Czy Samsung wróci do własnych podzespołów?

Według doniesień z początku roku, Samsung może w przyszłości zastosować własne pamięci w Galaxy S25, ale tylko w kolejnych partiach produkcyjnych . Mówi się o ulepszonych modułach, które miałyby powstawać w procesie 12 nm zamiast 13 nm, co może poprawić ich wydajność i efektywność energetyczną.

Decyzja o zastosowaniu podzespołów Microna to pierwszy przypadek w historii flagowych smartfonów Samsunga, kiedy firma zrezygnowała ze swoich pamięci na rzecz zewnętrznych dostawców. To pokazuje, jak poważne były problemy w fabrykach Samsunga w 2024 roku i jak duży wpływ miały one na strategię sprzętową firmy.