Przygotowujesz się na majówkę? Ten głośnik JBL sprawi, że karkówka nie będzie jedyną rozrywką, a jest dziś w świetnej promocji

Na temat grilla wam nie pomogę, ale mogę doradzić coś, jeśli chodzi o muzykę. A tym czymś jest JBL Flip 6. Jest to 30-watowy głośnik Bluetooth, którego bateria pozwoli aż na 12 godzin zabawy. Co więcej, w razie deszczu pierwsze, co będziemy musieli ratować, to nie sam głośnik, a grill. A to dlatego, że jest to konstrukcja wodoodporna. A wszystko to za jedyne 369 złotych.