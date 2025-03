Przestań się śmiać z audiofilów, tylko do nich dołącz. Dedykowane im słuchawki kupisz dziś 600 zł taniej

BOSE QuietComfort

Mowa tu o słuchawkach nausznych BOSE QuietComfort. Oferują one niesamowitą jakość dźwięku, a ich brzmienie można do siebie dostosować za pomocą dedykowanej aplikacji. Są to słuchawki Bluetooth, dzięki czemu można je sparować z dowolnym urządzeniem, w tym z nowoczesnymi smartfonami. Ich czas pracy na baterii wynosi aż 24 godziny, więc trudno będzie je rozładować za jednym podejściem. Nie można także zapomnieć o zaawansowanym ANC, czyli redukcji szumów. To właśnie od tej funkcji wyciszania słuchawki wzięły swoją nazwę. Dziś natomiast możecie je kupić aż 600 złotych taniej.