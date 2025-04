Intel Bartlett Lake-S znowu na tapecie. Premiera się zbliża

Podczas styczniowych targów CES 2025 w Las Vegas (USA), Intel ujawnił wreszcie nowe procesory Bartlett Lake . Nie wzbudziły jednak one zbytniego zainteresowania prasy czy konsumentów z dwóch powodów. Po pierwsze to CPU stworzone z myślą o sieciach i urządzeniach brzegowych, a po drugie wiedzieliśmy o nich niemal wszystko z wcześniejszych przecieków.

Intel chce być jak AMD?

Wygląda jednak na to, że doczekamy się Intel Bartlett Lake-S , czyli wersji dla komputerów domowych. Wskazuje na to zarówno znany overclocker współpracujący z MSI - Topcc, jak i najnowsza aktualizacja dla popularnego programu diagnostycznego AIDA 64. Brak jednak konkretów, podobno ze względu na NDA (umowa o poufności).

Czy jest na co czekać? Wbrew pozorom tak. Po pierwsze będą to CPU dla starszych płyt głównych z serii Intel 600 i 700, które korzystają z gniazda LGA 1700. Mowa więc o tańszym rozwiązaniu niż najnowsze platformy Intel 800 z socketem LGA 1851. Po drugie jest szansa, że dostaniemy model z 12 dużymi, wysokowydajnymi rdzeniami typu P i bez małych rdzeni typu E. Mogło by to oznaczać skok wydajności w grach.