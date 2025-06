To pierwszy taki procesor na świecie. Zrobili go Chińczycy

Chińska Akademia Nauk (CAS) zaprezentowała QiMeng - nowatorski, oparty na sztucznej inteligencji system do automatycznego projektowania układów scalonych. Rozwiązanie to, udostępnione w formule open source, wykorzystuje modele językowe do kompleksowego projektowania zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, umożliwiając tworzenie całych CPU.