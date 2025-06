NVIDIA N1X w pierwszych testach. Wydajność jak Intel i AMD

Po dominacji na rynku kart graficznych oraz akceleratorów AI i HPC, NVIDIA szykuje się do wejścia na rynek układów SoC. Wszystko za sprawą współpracy z firmą MediaTek. A tak się składa, że w bazie wyników popularnego programu Geekbench namierzono pierwsze testy wydajności modelu N1X. Nie tylko przegania on rozwiązania Qualcomma, ale i zbliża się do procesorów AMD oraz Intela.