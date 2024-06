Premiera nowego gadżetu wirtualnej rzeczywistości XReal

Firma XReal zaprezentowała nowe urządzenie: XReal Beam Pro, centrum sterowania okularami rozszerzonej rzeczywistości. Nowy "pilot do okularów AR" zyskał szereg usprawnień, które mają zapewnić jeszcze lepsze odczucia VR.

XReal Beam Pro to urządzenie zaprezentowane jako centrum sterowania okularami wirtualnej rzeczywistości AR XReal, które wyświetlają obraz w postaci wirtualnego ekranu przed oczami użytkownika. Zaprezentowane urządzenie nie jest smartfonem, chociaż wygląd bardzo podobnie.

XReal Beam Pro w wersji 6 GB RAM + 128 GB, można kupić w przedsprzedaży za 199 USD. Producent oferuje również wersję w zestawie z okularami AR Air 2 Pro za 602 USD lub z XReal Air 2 za 556 USD.

Centrum sterowania rozszerzoną rzeczywistością AR XReal

Producent nazywa Beam Pro "najlepszym towarzyszem" okularów AR - urządzenie ma bowiem pełnić funkcję centrum sterowania okularami. XReal Beam Pro umożliwi korzystanie z aplikacji dostępnych na Google Play Store, nagrywanie filmów i robienie zdjęć w 3D z pomocą dwóch obiektywów 50 MP, które można obejrzeć z pomocą okularów rozszerzonej rzeczywistości.

XReal Beam Pro działa na zmodyfikowanym systemie Android 14, nazwanym NebulaOs. System ten ma pozwolić na płynne korzystanie z dostępnych aplikacji, wyświetlanie obrazu w HD oraz używanie Beam Pro jako touchpada.

Specyfikacja XReal Beam Pro

Beam Pro posiada 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 2400 x 1800, działa na procesorze Qualcomm Snapdragon. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: 6 GB RAM i 128 GB pamięci lub 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Dużą zaletą Beam Pro są dwa wejścia USB-C: jedno służy do ładowania (27W), drugie do podłączenia okularów - aby wyświetlić obraz z nie-smartfona, trzeba podłączyć go do okularów AR.

XReal Beam Pro nie jest niezbędny do używania okularów AR firmy XReal. Okulary możesz podłączyć do Steam Decka lub smartfona. Nowe urządzenie XReal ma zapewnić lepsze wrażenia z korzystania okularów rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło zdjęć: XReal

Źródło tekstu: XReal | oprac. wł.