Plus zwraca 500 zł w gotówce. Wystarczy kupić jeden z tych smartfonów

Jak działa wiosenny bonus od Plusa?

Mechanizm promocji jest bardzo prosty. Wystarczy w okresie od 7 kwietnia do 4 maja 2025 roku kupić w Plusie jeden z dwóch objętych ofertą modeli smartfonów: Samsunga Galaxy A56 5G lub Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Następnie, po dokonaniu zakupu, należy wysłać SMS o treści WIOSNA pod numer 661000883. Po otrzymaniu SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, można udać się do dowolnego bankomatu sieci Euronet i wypłacić 500 złotych w gotówce. To wygodny sposób na realną oszczędność.