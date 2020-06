Philips pokazał monitory Momentum do grania. Są duże, głośne i wspaniałe

Philips zaprezentował właśnie dwa zupełnie nowe modele monitorów dla graczy. Jeden z nich jest przeznaczony dla e-sportu, drugi zaś powstał specjalnie dla konsol. Jestem przekonana, że jeśli zagrasz na monitorze Momentum 558M1RY, już nigdy nie podłączysz konsoli do telewizora.

Philips Momentum 558M1RY jest wielki, głośny i diabelnie szybki

Philips Momentum 558M1RY to monitor skonstruowany specjalnie dla graczy konsolowych. To 55-calowy potwór z matową matrycą 4K, podświetleniem Ambiglow na trzech krawędziach i wyrywającym z kapci wbudowanym soundbarem, przygotowanym z pomocą brytyjskiej firmy Bowers & Wilkins. To największy monitor do grania na konsoli, jaki będzie można kupić w 2020 roku (przynajmniej w czerwcu).

Dlaczego ktoś chciałby kupić monitor, a nie korzystać z telewizora? Odpowiedź jest prosta: szybkość. Philips Momentum 558M1RY powstał specjalnie do grania na konsolach. Szybkość reakcji jest tu priorytetem. Nie ma tu żadnych aplikacji smartTV, programu telewizyjnego ani klienta Netflixa.

Jest za to matowy panel o rozdzielczości 3840 x 2160 z obsługą standardu DisplayHDR 1000 i dynamiczną częstotliwością odświeżania między 60 i 120 Hz. Ten monitor zapewni też minimalne opóźnienia. Czas reakcji szary-szary to 4 ms, opóźnienie wejścia przez HDMI wynosi 2,5 ms, a przez DisplayPort 1,5 ms. Producent nie zapomniał oczywiście o obsłudze AMD FreeSync.

Monitor daje do wyboru kilka trybów HDR (dla gier, filmów, zdjęć, własny), ale można go też wyłączyć. Kontrast statyczny na poziomie 4000:1 zapewni doskonałe wrażenia także podczas oglądania filmów.

Soundbar dostrojony specjalnie dla gier ma zapewnić nam studyjną jakość dźwięku. Inżynierowie Bowers & Wilkins postarali się, byśmy mogli cieszyć się ścieżką dźwiękową gier o dokładnie takim charakterze, jak wymarzyli sobie to twórcy. W obudowie znajduje się zestaw głośników 2.1 o łącznej mocy 40 W. Pasmo przenoszenia to od 50 Hz do 20 kHz, nie zabrakło obsługi DTS Sound. Głośniki mają też wbudowanych kilka trybów pracy, specjalnie dla gier wyścigowych, RPG, akcji, a także do słuchania muzyki i oglądania filmów.

Monitor jest gotowy na konsole nowej generacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć do niego także PC do grania i pada. Myślę, że miłośnicy wyścigówek również docenią ten monitor – wygląda jak stworzony do tego, by postawić przed nim fotel i kierownicę. Na biurko raczej się nie nadaje, ale jeśli ktoś chce spróbować…

Philips Momentum 278M1R – stworzony do e-sportu

Na biurko i do gier wymagających klawiatury i myszki dużo lepszy będzie Philips Momentum 278M1R. To 27-calowy monitor, zaprojektowany specjalnie do e-sportu. Jego panel HDR Ready wyróżnia się czasem reakcji na poziomie 1 ms. Z tym monitorem można realnie zdobyć przewagę w FPS. Jego przekątna to „skromne” 27 cali. 278M1R to pierwszy monitor Philips Momentum, przeznaczony specjalnie dla gier e-sportowych.

Philips Momentum 278M1R został wyposażony w ekran 4K o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nie zabrakło dźwięku DTS i dwóch 5 W głośników.

27-calowy monitor dostał bardzo wygodną podstawkę o wysokości 130 mm. Panel można ustawić pod kątem -5/20° i obracać w zakresie +/- 33°, by ustawić optymalną pozycję do grania. Nie zabrakło oczywiście sztandarowego podświetlenia Ambiglow.

Ceny tych monitorów to 1299 euro za imponujący 55-calowy model 558M1RY dla konsol i 449 euro za mniejszy 278M1R. Cena w złotówkach jeszcze nie została podana i będzie zbliżona do przeliczonej z euro. Monitory będa dostępne odpowiednio pod koniec czerwca 2020 i pod koniec lipca 2020.

