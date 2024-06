Opóźniają się prace nad PCIe 6.0 i 7.0. Jeszcze poczekamy

Chociaż sprzęty wykorzystujące interfejs PCIe 5.0 wciąż można uznać za pewnego rodzaju nowość, to trwają już prace nad wersjami PCIe 6.0 oraz 7.0. Te jednak się opóźniają.

PCIe 5.0 to najnowsza wersja interfejsu, który wykorzystywany jest między innymi przez producentów kart graficznych oraz dysków NVMe. Chociaż wciąż wiele osób korzysta ze starszych wersji, to PCI-SIG, czyli organizacja zarządzająca standardem, pracuje już nad kolejnymi modyfikacjami. Jednak wprowadzenie PCIe 6.0 i 7.0 zostało właśnie opóźnione.

PCIe 6.0 i 7.0 z opóźnieniem

Organizacja PCI-SIG poinformowała, że prace nad PCIe 6.0 oraz 7.0 zostały opóźnione. Co prawda gotowa specyfikacja PCIe 6.0 została opublikowana już na początku 2022, a niedawno wydano wersję 0.3 dla PCIe 7.0, czyli wczesne, jeszcze niegotowe wydanie, to wprowadzenie pierwszych produktów, które będą je obsługiwać zostało odłożone w czasie.

Zdaniem PCI-SIG pierwszych urządzeń z PCIe 6.0 powinniśmy spodziewać się w tym roku, ale szersza adaptacja nowego standardu nastąpi dopiero w 2025 roku (wcześniej mówiło się o 2024). Z kolei PCIe 7.0 ma być gotowy w 2025 roku, ale pierwsze urządzenia, które będą go wykorzystywać, mają pojawić się w sprzedaży dopiero w 2028. Co ważne, dotyczy to przede wszystkim rozwiązań profesjonalnych, bowiem produkty konsumenckie, np. dyski SSD, pojawią się na sklepowych półkach jeszcze później.

PCIe 5.0 pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 128 GB/s przy wykorzystaniu 16 linii. Kolejne wersje mają podwajać przepustowość do kolejno 256 GB/s (PCIe 6.0) oraz 512 GB/s (PCIe 7.0).

Zobacz: Nadciągają pojemne i tanie SSD. Wszystko dzięki Western Digital

Zobacz: Najlepsza płyta główna pod AMD? Cena to ponad 5600 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot